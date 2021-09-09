Через проведення корпоративу львівський Парк культури закрили на 3 дні

У львівському Парку культури протягом 3 днів відбуватиметься підготовка та корпоратив компанії SoftServe. Через це частину парку частково закриють для відвідувачів.

Протягом року у Парку культури відбуваються приблизно 4 подібні заходи. Адміністрація щиро просить вибачення за тимчасові незручності.

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Частину Парку культури закриють через корпоратив

У зв'язку з організацією та проведенням корпоративу компанії SoftServe частину Парку культури перекрили на 3 дні – з 21:00 8 вересня до 21:00 11 вересня. Захід відбудеться у п'ятницю, 10 вересня.

Директор Парку культури Олександр Молодий у коментарі "Твоє місто" розповів, що перекриють частину біля сцени та територію навколо. Своєю чергою, Центральна алея, Верхня алея та Містечко атракціонів залишаються відкритими.

Молодий відмовився повідомляти, скільки коштує оренда частини парку для проведення заходів. Він зазначив, що така інформація – конфіденційна.

На корпоративі зберуться понад 4 тисячі працівників SoftServe

Представники SoftServe перепрошують за незручності, які можуть виникнути у львів'ян через святкування Дня компанії.

Проте парк не зачиняється повністю — головна алея та, зокрема, атракціони будуть доступними для вас і працюватимуть у звичному режимі. Ми дуже довго чекали на можливість зібратися разом з усіма львівськими працівниками нашої компанії в одному місці, а це понад 4 000 людей,

– зазначили в SoftServe.

Як і всі львів'яни, у компанії надихнулись чудовими подіями та фестивалями, які відбуваються в Парку культури. Тож для корпоративу обрали саме цю локацію.

У SoftServe наголосили, що захід відбудеться, згідно з усіма нормами безпеки та в часових межах, передбачених керівництвом парку. В компанії пообіцяли якнайшвидше прибрати усі елементи святкування та сцену.

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