Протягом року у Парку культури відбуваються приблизно 4 подібні заходи. Адміністрація щиро просить вибачення за тимчасові незручності.

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Частину Парку культури закриють через корпоратив

У зв'язку з організацією та проведенням корпоративу компанії SoftServe частину Парку культури перекрили на 3 дні – з 21:00 8 вересня до 21:00 11 вересня. Захід відбудеться у п'ятницю, 10 вересня.

Директор Парку культури Олександр Молодий у коментарі "Твоє місто" розповів, що перекриють частину біля сцени та територію навколо. Своєю чергою, Центральна алея, Верхня алея і Містечко атракціонів залишаються відкритими.

Молодий відмовився повідомляти, скільки коштує оренда частини парку для проведення заходів. Він зазначив, що така інформація – конфіденційна. Загалом на території парку протягом року відбувається приблизно 4 подібні події.

На корпоративі зберуться понад 4 тисячі працівників SoftServe

Представники SoftServe перепрошують за незручності, які можуть виникнути у львів'ян через святкування Дня компанії.

Проте парк не зачиняється повністю — головна алея та, зокрема, атракціони будуть доступними для вас і працюватимуть у звичному режимі. Ми дуже довго чекали можливості зібратися разом з усіма львівськими працівниками нашої компанії в одному місці, а це понад 4 000 людей,

– зазначили в SoftServe.

Як і всі львів'яни, у компанії надихнулись чудовими подіями та фестивалями, які відбуваються в Парку культури. Тож для корпоративу обрали саме цю локацію.

У SoftServe наголосили, що захід відбудеться, згідно з усіма нормами безпеки та в часових межах, передбачених керівництвом парку. В компанії пообіцяли якнайшвидше прибрати усі елементи святкування та сцену.

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