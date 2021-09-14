Переплутали поганку із сироїжкою: троє львів'ян потрапили в реанімацію через отруєння грибами

Троє львів'ян 12 вересня потрапили до лікарні через отруєння грибами. Лікарі припускають, що вони переплутали сироїжку з блідою поганкою.

Львів'яни їли гриби, відпочиваючи на природі. Наразі пацієнти перебувають у реанімації.

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Львів'яни потрапили в реанімацію з отруєнням

До Львівської обласної клінічної лікарні вранці 12 вересня госпіталізували трьох львів'ян із симптомами отруєння. Медики підозрюють, що пацієнти отруїлися блідою поганкою. За словами виконувачки обов'язків завідувача реанімаційного відділення лікарні Жанни Ушневич, наразі постраждалі перебувають в реанімації.

Вона зазначила, що пацієнти, 48-річний чоловік та 2 жінки віком 51 та 57 років, 11 вересня виїхали зі Львова відпочивати на природу. У лісі вони назбирали сироїжок і вирішили посмажити їх разом з м'ясом на мангалі. Після прогулянки апетит у всіх був відмінний, однак вночі їм стало погано, а вранці наступного дня вони опинилися в реанімації.

Стан однієї пацієнтки задовільний, бо вона не їла грибів, а лише м'ясо, яке готувалося з грибами. А інших двох пацієнтів важкий. Є підозра, що вони отруїлися блідою поганкою, переплутали її з сироїжкою,

– додала Ушневич.

Симптоми отруєння грибами

У МОЗ не радять купувати гриби на стихійних ринках, адже серед них можуть бути отруйні. Також краще не збирати гриби самотужки, якщо ви на них не знаєтесь. Як відрізнити їстівні гриби від отруйних, читайте в матеріалі 24 каналу

У МОЗ розповіли, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними симптомами є:

нудота, блювання;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас з'явився хоча б один із цих симптомів, необхідно негайно викликати швидку.

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Перша допомога при отруєнні грибами

Якщо ви отруїлись грибами, найголовніше – терміново викликати лікаря. Якщо є можливість, слід промити шлунок водою чи випити сорбенти. Найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 грама на кілограм маси тіла.

До приїзду швидкої краще лягти та пити багато рідини – звичайної, підсоленої води чи прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів.

Окрім цього, ні в якому разі не слід займатись самолікуванням і намагатись "перечекати". Це може бути смертельно небезпечно. Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти. Адже лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.