Загибла пішла у ліс разом зі своїми знайомими. Жінка не дуже добре зналася на грибах.

До теми Отруїлись грибами: на Львівщині вся родина потрапила в реанімацію

71-річна жінка збирала гриби парасольки

Лікарі реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні розповіли, що 71-річну жительку Золочівського району госпіталізували 17 серпня. Її перевели із Золочівської районної лікарні з симптомами отруєння. Пацієнтка скаржилась на нудоту та блювоту. Окрім цього, у неї діагностували жовтяницю, кровотечу та печінкову недостатність.

Жінка розповіла медикам, що разом зі знайомими збирала гриби парасольки. Вона зазначила, що не дуже добре зналася на грибах, тож часто питала їстівний це гриб, чи ні. Ймовірно, серед парасольок була бліда поганка, яку пацієнтка не помітила. Гриби загибла споживала сама.

Зауважте! У МОЗ не радять купувати гриби на стихійних ринках, адже серед них можуть бути отруйні. Також краще не збирати гриби самотужки, якщо ви на них не знаєтесь. Як відрізнити їстівні гриби від отруйних, читайте в матеріалі 24 каналу.

Пацієнтка померла у лікарні

Лікарі протягом 6 днів боролися за життя жінки, однак 23 серпня вона померла у реанімації. За словами медиків, результатів судової експертизи ще немає. Проте, зважаючи на симптоми, які були у загиблої, вона отруїлась блідою поганкою.

Цей трагічний інцидент став першим випадком отруєння блідою поганкою на Львівщині у 2021 році. Окрім цього, загибла була першою людиною, яка цьогоріч померла від отруєння грибами.

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