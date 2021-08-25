Жертв могло бути ще більше. Але лікарі надали необхідну медичну допомогу та змогли врятувати кілька людей. Про це мовиться в російських виданнях.

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Наразі троє постраждалих залишаються у стаціонарах. Відомо, що їхній стан задовільний.

Що відомо про отруєння

Бригада будівельників з Білорусі 21 серпня відпочивала в селі Авдіїве. Бригадир приніс алкоголь, який мав невідоме походження та вирішив пригостити земляків.

Вже наступного дня всім чоловікам стало погано. Один з робітників помер наступного ранку після вечірки. Інших терміново госпіталізували до найближчої лікарні. Алкоголь був таким отруйним, що 5 чоловіків не вдалось врятувати.

Відзначимо! Слідчий комітет 23 серпня порушив кримінальну справу. Правоохоронці шукають виробників небезпечного алкоголю.

Лабораторні дослідження підтвердили, що у крові всіх госпіталізованих був метанол. Це означає, що будівельники вживали рідину, яка містить токсичну речовину – метиловий спирт.

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