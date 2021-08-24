Відомо, що перекрили ділянку з 318 по 326 кілометр автодороги Р-242 Перм – Єкатеринбург.
Важливо У Росії масштабні пожежі охопили національний парк: рух поїздів призупинили
На під'їздах до небезпечної ділянки траси чергують співробітники дорожньо-патрульної служби Росії. Вони пояснюють водіям ситуацію та розповідають про варіанти об'їзду.
На оприлюднених у мережі кадрах видно стовпи вогню на деревах по обидва боки від дороги. Від масштабної пожежі виходять сильні клуби темного диму, що накривають автошлях.
Трасу Перм – Єкатеринбург: дивіться відео
Варто нагадати, що у Росії почався пожежонебезпечний сезон, а режим надзвичайного стану ввели у шести регіонах.
Від пожеж потерпають й інші міста Росії
- У російській республіці Карелія у липні вирували масштабні лісові пожежі. Вогонь частково вдалося загасити лише тоді, коли він дійшов до Фінляндії.
- У Якутії тривають лісові пожежі, через дим від яких посеред дня зникло сонце. Мешканцям села Кабяй вдалося зняти денну темряву на відео.