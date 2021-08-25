Жертв могло быть еще больше. Но врачи оказали необходимую медицинскую помощь и смогли спасти несколько человек. Об этом говорится в российских изданиях.
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Сейчас трое пострадавших остаются в стационарах. Известно, что их состояние удовлетворительное.
Что известно об отравлении
Бригада строителей из Беларуси 21 августа отдыхала в селе Авдеево. Бригадир принес алкоголь неизвестного происхождения и решил угостить земляков.
Уже на следующий день всем мужчинам стало плохо. Один из рабочих умер на следующее утро после вечеринки. Остальных срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Алкоголь был таким ядовитым, что 5 мужчин не удалось спасти.
Лабораторные исследования подтвердили, что в крови всех госпитализированных был метанол. Это означает, что строители употребляли жидкость, содержащую токсичное вещество – метиловый спирт.
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Последние массовые отравления в мире: что известно
- Неизвестным веществом в немецком университете отравились 7 человек. По состоянию на 24 августа, один из пострадавших находился в критическом состоянии.
- В России отравилось не менее 50 детей, которые ехали отдыхать в лагерь. После этого возбудили уголовное дело.
- В спортивно-оздоровительном комплексе во Львовской области отравились дети из Кривого Рога и Киева.