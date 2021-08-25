Жертв могло быть еще больше. Но врачи оказали необходимую медицинскую помощь и смогли спасти несколько человек. Об этом говорится в российских изданиях.

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Сейчас трое пострадавших остаются в стационарах. Известно, что их состояние удовлетворительное.

Что известно об отравлении

Бригада строителей из Беларуси 21 августа отдыхала в селе Авдеево. Бригадир принес алкоголь неизвестного происхождения и решил угостить земляков.

Уже на следующий день всем мужчинам стало плохо. Один из рабочих умер на следующее утро после вечеринки. Остальных срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Алкоголь был таким ядовитым, что 5 мужчин не удалось спасти.

Отметим! Следственный комитет 23 августа возбудил уголовное дело. Правоохранители ищут производителей опасного алкоголя.

Лабораторные исследования подтвердили, что в крови всех госпитализированных был метанол. Это означает, что строители употребляли жидкость, содержащую токсичное вещество – метиловый спирт.

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Последние массовые отравления в мире: что известно