Під колесами Інтерсіті Перемишль – Київ трагічно загинув львів'янин

На Львівщині 24 листопада 63-річний чоловік потрапив під колеса швидкісного потяга Перемишль – Київ. Постраждалий отримав важкі травми й загинув на місці події.

Трагічний інцидент трапився у селі Заверешиця Львівського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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О 18:20 правоохоронцям надійшло повідомлення про загибель чоловіка поблизу залізничного переходу на зупинковому пункті "Цунів" у селі Заверешиця. Там швидкісний потяг сполученням Перемишль – Київ наїхав на пішохода.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 63-річний львів'янин. Внаслідок ДТП він отримав надзвичайно важкі травми. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків.

Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною травмування та загибелі пішоходів є наїзд потяга. Тож слід бути уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.



Потяг наїхав на 63-річного львів'янина / Фото поліції Львівщини

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Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини трагічного інциденту.