Під Львовом фура на смерть збила 22-річного пішохода

Неподалік Львова 19 листопада вантажівка збила пішохода. Чоловік отримав дуже важкі травми й загинув на місці ДТП.

Правоохоронці закликають пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Переходити дорогу можна лише пішохідними переходами та на зелене світло. Окрім цього, у темну пору доби слід використовувати світловідбивні елементи.

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Вантажівка збила чоловіка

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 6:00 на трасі Західний обхід міста Львова. Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажівки MAN, 58-річний львів'янин, збив 22-річного жителя Івано-Франківщини.

У той момент пішохід переходив дорогу в невстановленому місці. Внаслідок ДТП постраждалий отримав надзвичайно важкі травми. Він загинув на місці аварії.



Вантажівка на смерть збила пішохода / Фото поліції Львівщини

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Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини моторошної ДТП.



Постраждалий помер на місці ДТП / Фото поліції Львівщини