Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА, вбитих НКВС

Поблизу села Соколівка Львівської області виявили масове поховання воїнів УПА. Більшість з них загинули в молодому віці від вогнепальних ран, які отримали в бою.

Загалом ексгумували останки 16 людей. Серед них одна жінка.

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У кількох загиблих виявили травми, які завдали тупим предметом. Імовірно, воїни отримали травми незадовго до смерті або в момент смерті.

За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали в голову та обличчя тупим предметом чи прикладом гвинтівки,

– розповіли в меморіально-пошуковому центрі.

Археологи відзначають, що таким традиційно поводяться комісари НКВС із затриманими або пораненими бійцями. У кількох бійців також знайшли особисті речі.

"Характер виявленого поховання свідчить, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою й хаотично скинули в яму", – резюмували в центрі "Доля".

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Публікація центру "Доля":

За результатами пошуково-ексгумаційних досліджень фахівцями Меморіально-пошукового центру "Доля" було виявлено масове поховання воїнів УПА, поблизу село Соколівка, Львівської області.

Загалом було ексгумовано 16 останків, серед яких одна жінка.

Більшість чоловіків загинули у молодому віці, в результаті вогнепальних ран, отриманих у бою.

У кількох загиблих виявлено травми, завдані тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, чи в момент смерті.

За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали в голову та обличчя тупим предметом, чи прикладом гвинтівки.

Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими, чи пораненими вояками.

У кількох бійців знайдено дрібні особисті речі.

Характер виявленого поховання свідчить, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою й хаотично скинули в яму.