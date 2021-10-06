Президент у промові, яку транслював Офіс Президента, зазначив, що 80 років тому в Бабиному Яру стались жахливі злочини. Трагедія торкнулась кожного, навіть якщо тут не було вбито чийогось родича, друга або знайомого.
Читайте також Назвали імена 159 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру
Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру
Нацисти розстрілювали хворих
Найжахливіше, що все це не міф, а реальні події, які відбувалися з реальними людьми у жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост,
– заявив Зеленський.
Він нагадав, що 19 вересня 1941 року Київ захопили нацисти. Їм одразу впав в очі великий глибокий яр на околиці міста. "І перша кров у ньому пролилась уже за тиждень. Гітлерівці розстріляли 752 пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова", – додав глава держави.
Хворих нацисти страчували з практичних поглядів: "Щоб розрахувати місткість яру, зрозуміти, чи зможе він умістити ту кількість трупів, що відповідає їхнім амбіціям, а саме – вбивство людей у промислових масштабах”.
Масові розстріли євреїв
Зеленський звернув увагу, що в Бабиному Яру нацисти розстріляли більш як 100 тисяч, а за новими даним – 200 тисяч людей. Зокрема, у перші два дні – 33 771 єврея: "Чоловіки вже майже всі були на фронті, і страчені тут – це переважно люди похилого віку, це жінки, діти старше 3 років, дітей молодше 3 років нацисти не жаліли, вони вбивали їх не рахуючи".
За наступні два роки гітлерівці стратили майже все єврейське населення Києва, а далі почали вбивати ромів, українців, військовополонених, порушників порядку.
Тому у цьому місці "важко говорити, важко дихати та важко стояти".
Це місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною,
– підсумував президент.
Він також наголосив, що нацизм перемогли не лише класичною зброєю, але й іншою – зброєю людської душі, гуманізму, милосердя.
Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати
- Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. За даними істориків, там під час Другої світової війни нацисти вчинили один з найбільш кривавих військових злочинів. Німецькі окупанти під різними приводами змушували людей прибувати до Бабиного Яру. Після цього поліцаї примусом заганяли людей маленькими групами до урвища та розстрілювали їх з кулеметів.
- Служба безпеки України нещодавно відкрила архів зі страшними спогадами про Бабин Яр.