Президент у промові, яку транслював Офіс Президента, зазначив, що 80 років тому в Бабиному Яру стались жахливі злочини. Трагедія торкнулась кожного, навіть якщо тут не було вбито чийогось родича, друга або знайомого.

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Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Нацисти розстрілювали хворих

Найжахливіше, що все це не міф, а реальні події, які відбувалися з реальними людьми у жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що 19 вересня 1941 року Київ захопили нацисти. Їм одразу впав в очі великий глибокий яр на околиці міста. "І перша кров у ньому пролилась уже за тиждень. Гітлерівці розстріляли 752 пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова", – додав глава держави.

Хворих нацисти страчували з практичних поглядів: "Щоб розрахувати місткість яру, зрозуміти, чи зможе він умістити ту кількість трупів, що відповідає їхнім амбіціям, а саме – вбивство людей у промислових масштабах”.

Масові розстріли євреїв

Зеленський звернув увагу, що в Бабиному Яру нацисти розстріляли більш як 100 тисяч, а за новими даним – 200 тисяч людей. Зокрема, у перші два дні – 33 771 єврея: "Чоловіки вже майже всі були на фронті, і страчені тут – це переважно люди похилого віку, це жінки, діти старше 3 років, дітей молодше 3 років нацисти не жаліли, вони вбивали їх не рахуючи".

За наступні два роки гітлерівці стратили майже все єврейське населення Києва, а далі почали вбивати ромів, українців, військовополонених, порушників порядку.

Тому у цьому місці "важко говорити, важко дихати та важко стояти".

Це місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною,

– підсумував президент.

Він також наголосив, що нацизм перемогли не лише класичною зброєю, але й іншою – зброєю людської душі, гуманізму, милосердя.

До слова, у церемонії вшанування 80-ї річниці трагедії взяли участь президенти Німеччини та Ізраїлю, які раніше прибули в Україну.

Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати