Президент в речи, которую транслировал Офис Президента, отметил, что 80 лет назад в Бабьем Яру произошли ужасные преступления. Трагедия коснулась каждого, даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый.

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Нацисты расстреливали больных

Самое ужасное, что все это не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми в ужасной реальности под названием Вторая мировая война, оккупация, Холокост,

– заявил Зеленский.

Он напомнил, что 19 сентября 1941 года Киев захватили нацисты. Им сразу бросился в глаза большой глубокий овраг на окраине города. "И первая кровь в нем пролилась уже через неделю. Гитлеровцы расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Павлова", – добавил глава государства.

Больных нацисты казнили из практических взглядов: "Чтобы рассчитать вместимость яра, понять, сможет ли он вместить то количество трупов, что соответствует их амбициям, а именно – убийство людей в промышленных масштабах".

Массовые расстрелы евреев

Зеленский обратил внимание, что в Бабьем Яру нацисты расстреляли свыше 100 тысяч, а по новым данным – 200 тысяч человек. В частности, в первые два дня – 33 771 еврея: "Мужчины почти все были на фронте, и казненные здесь – это преимущественно старики, женщины, дети старше 3 лет, детей младше 3 лет нацисты не жалели, они убивали их не считая".

За следующие два года гитлеровцы казнили почти все еврейское население Киева, а дальше начали убивать цыган, украинцев, военнопленных, нарушителей порядка.

Потому в этом месте "трудно говорить, трудно дышать и трудно стоять".

Это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной,

– подытожил президент.

Он также отметил, что нацизм победили не только классическим оружием, но и другим – оружием человеческой души, гуманизма, милосердия.

К слову, в церемонии почтения 80-й годовщины трагедии приняли участие президенты Германии и Израиля, которые ранее прибыли в Украину.

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