Так, 6 жовтня Штайнмаєр разом із Зеленським та Герцогом візьмуть участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру.

Важливо Знак поваги та дружби, – Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Герцогом

Також лідери України, Німеччини та Ізраїлю представлять новий об'єкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – "Кристалічну стіну плачу" всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Захід розпочнеться о 17:00 біля пам'ятника "Менора". Гості вшанують пам’ять загиблих у Бабиному Яру в роки нацистської окупації.

Що відомо про "Кристалічну стіну плачу"? Це один з найбільших в Європі артоб'єктів, збудований протягом останнього десятиліття. Її довжина сягає 40 метрів, а висота – 3 метрів. Головні матеріали, використані в інсталяції, – українське вугілля антрацит і кристали кварцу із Бразилії. Одночасно біля об'єкта можуть перебувати до 40 людей.

Як відомо, у 2021 році у Бабиному Яру буде відкрита перша черга меморіалу. Окрім "Кристалічної стіни плачу", також до кінця року планують закінчити зведення музейного простору "Курган", спроєктованого архітектурною компанією SUB (Берлін).

Об'єкт відтворює історію розстрілів 29 – 30 вересня 1941 року в Бабиному Яру за допомогою технології 3D-моделювання, розробленої Центром просторових технологій.



"Кристалічна стіна плачу" / Фото "Суспільного"



Відкриття відбудеться 6 жовтня / Фото "Суспільного"

Додамо, що напередодні до української столиці прибув президент Ізраїлю. Він вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Політики обговорили питання двостороннього співробітництва.

Зверніть увагу! Трагедія у Бабиному Яру – один із найжахливіших символів Голокосту. Вона, поряд із нацистським табором смерті Освенцимом, стала символом масового знищення євреїв у Східній Європі та прикладом того, до чого призводять людиноненависницькі ідеології.