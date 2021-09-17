Підпал авто журналістки у Львові: ймовірний організатор хоче повернутись у поліцію

Ексмайор поліції Михайло Чердак, якого підозрюють у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода", хоче повернутись на роботу. Він подав позов, у якому вимагає поновити його на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної поліції та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Чердака звільнили з поліції ще у лютому 2020 року. Він вже намагався оскаржити своє звільнення у судах.

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Підозрюваний у підпалі авто журналістки хоче повернутись у поліцію

Поліція підозрює ексмайора поліції Михайла Чердака в організації підпалу автомобіля львівської кореспондентки "Радіо Свобода" Галини Терещук у січні 2020 року. Наступного місяця, після того, як стало відомо про причетність поліцейського до злочину, його одразу ж звільнили з роботи.

Вже у липні Чердак намагався оскаржити своє звільнення з поліції в суді. Він вимагав поновити його на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної поліції та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу. Цікаво, що саме в цей час підозрюваний переховувався від слідства. Експравоохоронця затримали лише 17 серпня 2020 року.

У грудні 2020 року Львівський окружний адміністративний суд через порушення термінів оскарження залишив позов Чердака без розгляду. Це ж рішення у березні 2021 року підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Натомість Верховний Суд у червні 2021 року скасував рішення першої інстанції та апеляції.

Справу повернули у Львівський окружний адміністративний суд для повторного розгляду. Судове засідання щодо поновлення Чердака в поліції повинне було відбутися 16 вересня. Однак його перенесли через відсутність позивача. Адвокат експравоохоронця пояснив, що той захворів.

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