Підпал авто журналістки у Львові: ймовірний організатор хоче повернутись у поліцію
Джерело:ZAXID.NET
Ексмайор поліції Михайло Чердак, якого підозрюють у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода", хоче повернутись на роботу. Він подав позов, у якому вимагає поновити його на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної поліції та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.
Чердака звільнили з поліції ще у лютому 2020 року. Він вже намагався оскаржити своє звільнення у судах.
До теми Підпалили авто журналістці: у Львові суд вирішить долю замовників нападу
Підозрюваний у підпалі авто журналістки хоче повернутись у поліцію
Поліція підозрює ексмайора поліції Михайла Чердака в організації підпалу автомобіля львівської кореспондентки "Радіо Свобода" Галини Терещук у січні 2020 року. Наступного місяця, після того, як стало відомо про причетність поліцейського до злочину, його одразу ж звільнили з роботи.
Вже у липні Чердак намагався оскаржити своє звільнення з поліції в суді. Він вимагав поновити його на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної поліції та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу. Цікаво, що саме в цей час підозрюваний переховувався від слідства. Експравоохоронця затримали лише 17 серпня 2020 року.
У грудні 2020 року Львівський окружний адміністративний суд через порушення термінів оскарження залишив позов Чердака без розгляду. Це ж рішення у березні 2021 року підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Натомість Верховний Суд у червні 2021 року скасував рішення першої інстанції та апеляції.
Справу повернули у Львівський окружний адміністративний суд для повторного розгляду. Судове засідання щодо поновлення Чердака в поліції повинне було відбутися 16 вересня. Однак його перенесли через відсутність позивача. Адвокат експравоохоронця пояснив, що той захворів.
Зауважте Підпал авто журналістки Галини Терещук: замовнику обрали запобіжний захід
Коротко про підпал авто журналістки "Радіо Свобода"
- Вночі 30 січня 2020 року у центрі Львова кореспондентці "Радіо Свобода" Галині Терещук спалили автомобіль Mitsubishi Colt.
- Через тиждень в Одесі поліція затримала 19-річного хмельничанина Якоба Сарахмана. Він погодився підпалити автівку за 5 тисяч гривень. Хлопець пішов на співпрацю зі слідством і отримав умовний термін.
- Сарахман розповів, що організатором підпалу був старший оперуповноважений кримінальної поліції Франківського відділу поліції Львова Михайло Чердак. Тоді його звільнили з поліції.
- Експравоохоронець встиг втекти й понад 6 місяців переховувався від слідства. Його затримали у серпні 2020 року.
- За версією слідства, саме Чердак у змові із замовником підшукав виконавця, дав йому завдання, а після цього заплатив.
- Після затримання він сплатив 168 тисяч гривень застави й вийшов на волю. Наразі судовий розгляд цієї справи триває.
- Слідчі вважають, що замовником підпалу був 48-річний раніше суджений львів'янин Вадим Дмитренко. Він зараз перебуває під домашнім арештом.