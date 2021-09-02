Підрізав доньчиного чоловіка і втік: на Львівщини домашньому насильнику загрожує в'язниця

В одному із сіл Львівського району 1 вересня чоловік накинувся з ножем на свого зятя. Зловмисник завдав йому кілька ударів та втік. Правоохоронці швидко його затримали.

Інцидент трапився під час сварки. Втікачеві загрожує тюремне ув'язнення.

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Чоловік підрізав власного зятя

Правоохоронцям 1 вересня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району чоловік підрізав свого зятя.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що приблизно о 1:00 між 57-річним жителем села та 34-річним чоловіком його доньки виник конфлікт.

Сварка швидко переросла у бійку.

Під час шарпанини чоловік схопився за ніж та кілька разів вдарив ним свого зятя. Після цього зловмисник втік.

Медики діагностували у постраждалого "колото-різані рани черевної стінки та проникне поранення черевної порожнини".

Невдовзі поліцейські встановили місце перебування втікача та затримали його.

За інформацією слідства, зловмисника вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, вчинене щодо своєї дружини та доньки.



Чоловік накинувся на зятя з ножем / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину затриманого доведуть у суду, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

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