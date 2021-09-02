Підрізав доньчиного чоловіка і втік: на Львівщини домашньому насильнику загрожує в'язниця
Джерело:поліція Львівщини
В одному із сіл Львівського району 1 вересня чоловік накинувся з ножем на свого зятя. Зловмисник завдав йому кілька ударів та втік. Правоохоронці швидко його затримали.
Інцидент трапився під час сварки. Втікачеві загрожує тюремне ув'язнення.
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Чоловік підрізав власного зятя
- Правоохоронцям 1 вересня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району чоловік підрізав свого зятя.
- За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
- Правоохоронці встановили, що приблизно о 1:00 між 57-річним жителем села та 34-річним чоловіком його доньки виник конфлікт.
- Сварка швидко переросла у бійку.
- Під час шарпанини чоловік схопився за ніж та кілька разів вдарив ним свого зятя. Після цього зловмисник втік.
- Медики діагностували у постраждалого "колото-різані рани черевної стінки та проникне поранення черевної порожнини".
- Невдовзі поліцейські встановили місце перебування втікача та затримали його.
Чоловік накинувся на зятя з ножем / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину затриманого доведуть у суду, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
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