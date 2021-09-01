Аж поламав палицю: на Львівщині староста села жорстоко побив пенсіонерку через корову

На тілі жінки – численні гематоми. Також у неї діагностували перелом кисті.

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Староста села побив пенсіонерку через корову

73-річна Христина Бугрінець з Львівщини звинуватила старосту села у побитті. Вона розповіла, що чоловік накинувся на неї з ломакою, адже корова пенсіонерки паслася на шкільному стадіоні.

Почав мене бити. Бив так, що поламав ту палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палкою два рази по голові,

– розповіла постраждала.

Медична директорка Сколівської лікарні Оксана Яремко зазначила, що на ногах та спині жінки – численні гематоми.

"Множинні забійні садна тіла, перелом кисті. Потрібне ще обстеження в невропатолога, було запаморочення, підозра на струс головного мозку", – додала лікарка.



Наразі жінка перебуває у лікарні / Скриншот з відео ТСН

Будинок постраждалої розташований поряд зі стадіоном

За словами постраждалої, її побили через її корову Малину. Хата жінки стоїть біля шкільного стадіону. Тож вона випасала тварину там. За словами пенсіонерки, старості села це не сподобалось.

"Там не загороджено, то близько біля хати, близесенько. Корова не раз забіжить на стадіон, я її припну біля стадіону", – зазначила жінка.

Син постраждалої Іван Бугрінець зазначив, що будинок розташований всього за 5 метрів від стадіону. За словами чоловіка, корова у той день вийшла туди й за це староста села побив його матір.

"Якщо мама неправильно зробила, міг накласти штраф, щоб маму оштрафували, а не руки підіймати. Його треба притягнути до кримінальної відповідальності", – додав Бугрінець.

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Очевидці інциденту відмовляються давати свідчення

Лише двоє сусідів бачили, як трапився конфлікт між пенсіонеркою та старостою села. Однак вони категорично відмовляються давати свідчення поліції та розповідати, що саме відбулося на стадіоні.

Постраждала після побиття прибігла до сільської крамниці. Продавчиня Віра Дячишин, хоч і не бачила на власні очі нападника, одразу викликала поліцію

"Тут вона сіла на прилавок і сказала, щоб я її сховала, бо її може забити нелюд. Я не зрозуміла, не подумала, хто то такий. Кажу, сідайте. Сіла руки трусилися, почала дзвонити в поліцію", – розповіла Дячишин.



Староста села накинувся на пенсіонерку через корову / Скриншот з відео ТСН

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Правоохоронці проводять розслідування

Начальник Сколівського відділення поліції Віктор Марочканич розповів, що у справі призначили судово-медичну експертизу.

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– додав правоохоронець.

Однак у поліції не повідомляють, чи зізнався староста села у скоєному. Посадовець призначив журналістам зустріч, проте так на неї й не з'явився та вимкнув телефон.

У сільраді зв'язатись з чоловіком також не могли. Заступник голови сільської громади Василь Шкодин зазначив, що староста ніколи ні з ким не бився. Тож він сумнівається, що той міг нашкодити пенсіонерці.

"Від призначення за цим чоловіком ніколи не було агресії, тим більше людина вже поважного віку. Може бути й звільнення, ми будемо бачити висновок поліції", – додав посадовець.

Однак більшість односельців вірять постраждалій. Місцева жителька Віра Дячишин зазначила, що колись староста був іншою людиною – добрим та лагідним. Однак тепер він став агресивнішим.

Якщо провину старости доведуть у суді, йому загрожуватиме 3 роки за ґратами. Своєю чергою, пенсіонерка змушена ще тиждень пробути у лікарні. За її коровою доглядатимуть рідні, адже з травмованою рукою постраждала сама з нею не впорається.

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