Пішла гуляти із собакою та зникла: поліція шукає 34-річну львів'янку

У Львові розшукують 34-річну Марію Дергабузову. Вона 2 грудня вийшла на прогулянку із собакою та зникла.

Жінка проживає одна у квартирі багатоповерхівки на вулиці Стрийській. Її пес повернувся додому сам, тож сусіди забили на сполох. Львівська поліція офіційно оголосила Марію Дергабузову в розшук.

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Львів'янка зникла під час прогулянки із собакою

Сусіди Марії Дергабузової розповіли, що вона перестала виходити на зв'язок 2 грудня. Приблизно о 14:30 львів'янка вийшла на прогулянку зі своїм собакою Лордом з будинку №65 на вулиці Стрийській. Однак через півтори години пес повернувся додому без господині.

Сусіди намагались додзвонитись до зниклої, однак вона не брала слухавки. Спочатку собака очікував на господиню біля під'їзду. Потім сусіди жінки впустили його в будинок. Пес піднявся на 8 поверх під двері своєї квартири та почав голосно гавкати.

Я поверталася додому після 18:00 і до мене підійшла дівчина, яка сказала, що на 8 поверсі будинку гавкає пес. Вона показала мені його фото і спитала, чи я не знаю його власницю. Я її не знаю. Але коли їхала в ліфті, то теж почула цей гавкіт,

– розповіла сусідка зниклої жінки Тетяна Козирєва.

Після цього жінка побачила у вайбер-чаті ОСББ повідомлення про розшук власниці собаки. Козирєва взяла пса до себе на перетримку, поки не знайдеться його власниця або хтось інший, хто буде готовим взяти тварину до себе.



Пес прийшов додому без господині / Фото ZAXID.NET

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Правоохоронці оголосили львів'янку у розшук

Увечері сусіди Марії Дергабузової викликали поліцію. Правоохоронці підозрювали, що жінка могла закритися у квартирі зсередини, тож відкрили двері. Однак вдома нікого не було. Тоді сусіди написали заяву у поліцію. Станом на 3 грудня жінку досі не знайшли.

Марія Дергабузова народилася у Новоазовську Донецької області, однак вона проживає у Львові. На сторінці зниклої у фейсбуці мовиться, що вона працює адвокаткою. Єдині родичі жінки, яких вдалося розшукати сусідам, – це сестра з сім'єю. Вони проживають за кордоном.

Знайти близьких друзів Марії Дергабузової наразі не вдалося. Сусіди та собачники, які знайомі зі зниклою, описують її як виховану та ввічливу жінку. Вона не зловживає алкоголем й раніше ніколи не залишала собаку надовго.



Львів'янка не виходить на зв'язок / Фот о Марії Дергабузової