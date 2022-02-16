Чи планують США відкрити консульство у Львові: Крістіна Квін розставила усі крапки над "і"

Свого часу у Львові працювало Консульство США, але невдовзі його закрили. Наразі ж у посольстві немає жодних планів щодо відкриття нового такого диппредставництва.

Натомість невдовзі у Львові з'явиться Американський дім. Про це розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Американський дім у Львові: деталі від Крістіни Квін

За словами Квін, Американський дім стане осередком культури США на Західній Україні. Зокрема, це сприятиме розвитку освітніх програм.

Ми тут матимемо постійних співробітників, які працюватимуть над культурним обміном і обміном між студентами США та України. Це буде першим кроком до того, щоб у Львові було представництво посольства США,

– пояснила дипломатка.

Тимчасова повірена у справах США додає, що відкриття Американського дому найімовірніше відбудеться вже цієї весни – у квітні або в травні.

Яким буде Американський дім

За словами директора America House Lviv Володимира Бєглова, це буде коворкінг, який трансформуватиметься у лекторій і кінозал, а високі стіни використовуватимуть для експонування фоторобіт, чи творів художників, повідомляє "Твоє місто"

Планують його відкрити на вулиці Гнатюка, 2 у центрі міста. Саме тут розміщується Празький банк.

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Додамо, що Американський дім вже давно діє в Києві. Як мовиться на ресурсах центру, це затишний, високотехнологічний простір для відкритого діалогу, генерування ідей та інновацій. Проте наразі його тимчасово закрили.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 лютого повідомив, що їхнє посольство тимчасово переїде до Львова. Він це аргументував потребою забезпечення безпеки дипломатам країни.

По приїзду Крістіна Квін вкотре наголосила, що до такого кроку призвела поведінка Росії. Тому посольство США зможе повернутися до Києва лише, коли відбудеться деескалація та зникне агресивна риторика країни-агресора.

Інтерв'ю 24 каналу з Крістіною Квін у відеоформаті