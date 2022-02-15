Мер згадав, як навесні минулого року вони з Квін посадили каштан на Площі Ринок. Саме біля нього вони й зустрілися.

Зауважте Призвела поведінка Росії, – у посольстві США прокоментували свій переїзд до Львова

Попри нерадісні причини переїзду

Андрій Садовий зазначив, що влада міста рада вітати представників посольства у Львові. ​Також зауважив, що впевнений: усе буде гаразд і скоро вони повернуться до столиці.

Ми розуміємо причину цього переїзду, але для нас це у будь-якому випадку честь, приймати у Львові дипломатичну місію США,

– сказав мер Львова.

Він додав, що водночас потрібно серйозно поговорити про відкриття Генерального консульства США у Львові. Мовляв, маючи ще одну локацію в Україні, наші відносини будуть ще міцнішими.



Зустріч із Крістіною Квін у міськраді / Фото ЛМР, Ірини Середи

Головне про переїзд посольства

Про те, що США тимчасово перенесе своє посольство до Львова стало відомо 14 лютого. Про це заявив держсекретар країни Ентоні Блінкен.

За його словами, це було необхідно для забезпечення безпеки дипломатів. Також він тоді закликав усіх своїх співгромадян покинути країну.

За даними The Wall Street Journal, Держдеп, крім наказу про переїзд до Львова, дав ще одне розпорядження. Мовилося про знищення мережевого обладнання, а також демонтувати телефонної системи посольства.

Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Навесні минулого року разом з тимчасово повіреною у справах США пані Крістіною Квін ми висадили каштан на площі Ринок. Тоді не могли подумати, що наступна наша зустріч відбудеться за таких обставин.

Попри все, ми раді вітати у Львові працівників американського посольства.

Ми розуміємо причину цього переїзду, але для нас це у будь-якому випадку честь, приймати у Львові дипломатичну місію США.

Я переконаний, що все буде гаразд і вже незабаром посольство повернеться до Києва. Але в той же час нам потрібно серйозно поговорити про відкриття Генерального консульства США у Львові.

Адже, маючи ще одну локацію в Україні, наші відносини будуть ще міцнішими.

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