Подружжя зі Львова на раритетному "Запорожці" вирушило на Rallye Monte-Carlo: захопливі фото

Українська команда на "Запорожцях" 25 січня вирушила з площі Ринок на ралі в Монте-Карло. Львів представлятиме сімейний екіпаж на автомобілі 1967 року випуску – Світлана та Євгеній Кравси.

В українській команді є представники з 5 міст. Змагання стартують 30 січня.

До теми Вперше в історії: львів'янка на раритетному "Запорожці" вирушить на ралі у Монте-Карло

Львів'яни на "Запорожці" вирушили на ралі в Монте-Карло

Українці на вітчизняних авто вперше за 111 років візьмуть участь у найпрестижніших європейських автоперегонах Rallye Monte-Carlo Classique-2022. Вони проходитимуть у Франції та Монако. Участь команди відбувається за патронатом Кабміну.

Україну представлятимуть 5 екіпажів на малолітражних "Запорожцях". Серед учасників – жителі Києва, Тернополя, Запоріжжя, Чернівців і Львова.

Українська команда вирушила на ралі в Монако / Фото Lviv.media

Від Львова на ралі поїде подружжя

Львів презентуватиме сімейний екіпаж. Світлана Кравс буде водійкою, а її чоловік Євгеній – штурманом. Подружжя вирушило на ралі на авто 1967 року випуску під стартовим номером 410. Партнером львівського екіпажу є управління спорту ЛМР і Служба автомобільних доріг Львівщини.

Організатори (Королівський клуб Монако) допустили наш національний автомобіль, у зв'язку з 60-річчям випуску першого ЗАЗ-965. Патроном нашої команди став великий друг України, відомий фінський автогонщик, чемпіон світу з ралі 1981 року, чотириразовий переможець ралі Дакар, член Європарламенту Арі Ватанен,

– зазначив Євгеній Кравс.

Змагання розпочнуться 30 січня у французькому місті Валанс. Екіпажі повинні подолати майже 1000 кілометрів серпантинами Високих Альп і фінішувати 2 лютого в столиці Монако – Монте-Карло. Дорогою до змагань делегація зустрічатиметься з українською діаспорою у польському Вроцлаві, німецьких Ерфурті й Фрайбурзі та французькому Ліоні.



Львів'яни вирушили на змагання на яскравому "Запорожці" / Фото Євгенія Кравса