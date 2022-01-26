В украинской команде представители 5 городов. Соревнования стартуют 30 января.

К теме Впервые в истории: львовянка на раритетном "Запорожце" отправится на ралли в Монте-Карло

Львовяне на "Запорожце" отправились на ралли в Монте-Карло

Украинцы на отечественных авто впервые за 111 лет примут участие в самых престижных европейских автогонках Rallye Monte-Carlo Classique-2022. Они будут проходить во Франции и Монако. Участие команды проходит под патронатом Кабмина.

Украину будут представлять 5 экипажей на малолитражных "Запорожцах". Среди участников – жители Киева, Тернополя, Запорожья, Черновцов и Львова.

Украинская команда отправилась на ралли в Монако / Фото Lviv.media

От Львова на ралли поедут супруги

Львов будет представлять семейный экипаж. Светлана Кравс будет водительницей, а ее муж Евгений – штурманом. Супруги отправились на ралли на авто 1967 выпуска под стартовым номером 410. Партнеры львовского экипажа – управление спорта ЛГС и Служба автомобильных дорог Львовщины.

Организаторы (Королевский клуб Монако) допустили наш национальный автомобиль в связи с 60-летием выпуска первого ЗАЗ-965. Патроном нашей команды стал великий друг Украины, известный финский автогонщик, чемпион мира по ралли 1981 года, четырехкратный победитель ралли Дакар, член Европарламента Ари Ватанен,

– отметил Евгений Кравс.

Соревнования начнутся 30 января во французском Валансе. Экипажи должны преодолеть около 1 000 километров по серпантинам Высоких Альп и финишировать 2 февраля в столице Монако – Монте-Карло. По дороге к соревнованиям делегация будет встречаться с украинской диаспорой в польском Вроцлаве, немецких Эрфурте и Фрайбурге и французском Лионе.

Львовяне отправились на соревнование на ярком "Запорожце" / Фото Евгения Кравса