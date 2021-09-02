Поліція "накрила" нарколабораторію у квартирі подружжя на Львівщині: фото з місця події
Джерело:поліція Львівщини
У Бориславі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка та його цивільну дружину. Пара організувала у своїй квартирі нарколабораторію.
Зловмисники продавали амфетамін та канабіс. Затриманим загрожує в'язниця.
До теми Щоб далеко не ходити: 23-річна львів'янка облаштувала у себе вдома нарколабораторію
Цивільне подружжя організувало нарколабораторію
У Бориславі 34-річний чоловік та 25-річна жінка, які перебувають у цивільному шлюбі, організували у своїй квартирі нарколабораторію. Вони продавали амфетамін місцевим наркозалежним. Під час обшуку в помешканні пари правоохоронці вилучили:
- наркотики, схожі на амфетамін та канабіс;
- обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотики;
- інші речові докази причетності подружжя до наркобізнесу.
Поліцейські скерували усі речі на експертне дослідження.
Пара організувала в себе вдома нарколабораторію / Фото поліції Львівщини
Парі загрожує в'язниця
Правоохоронці затримали зловмисників. Слідчі повідомили їм про підозри у "незаконному виробництві, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 4 до 8 років за ґратами.
Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
Читайте також У Києві судитимуть угруповання, яке розповсюджувало наркотики поштою
Поліція провела у квартирі обшук / Фото поліції Львівщини
Зловмисників затримали / Фото поліції Львівщини
Підозрюваним загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини