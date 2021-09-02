Поліція "накрила" нарколабораторію у квартирі подружжя на Львівщині: фото з місця події

2 вересня 2021 , 14:57
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Джерело:

поліція Львівщини

У Бориславі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка та його цивільну дружину. Пара організувала у своїй квартирі нарколабораторію.

Зловмисники продавали амфетамін та канабіс. Затриманим загрожує в'язниця.

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Цивільне подружжя організувало нарколабораторію

У Бориславі 34-річний чоловік та 25-річна жінка, які перебувають у цивільному шлюбі, організували у своїй квартирі нарколабораторію. Вони продавали амфетамін місцевим наркозалежним. Під час обшуку в помешканні пари правоохоронці вилучили:

  • наркотики, схожі на амфетамін та канабіс;
  • обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотики;
  • інші речові докази причетності подружжя до наркобізнесу.

Поліцейські скерували усі речі на експертне дослідження.


Пара організувала в себе вдома нарколабораторію / Фото поліції Львівщини

Парі загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисників. Слідчі повідомили їм про підозри у "незаконному виробництві, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 4 до 8 років за ґратами.

Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.

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Поліція провела у квартирі обшук / Фото поліції Львівщини


Зловмисників затримали / Фото поліції Львівщини


Підозрюваним загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів