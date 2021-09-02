Полиция "накрыла" нарколабораторию в квартире супругов на Львовщине: фото с места происшествия
Источник:Полиция Львовской области
В Бориславе правоохранители задержали 34-летнего мужчину и его гражданскую жену. Пара организовала в своей квартире нарколабораторию.
Злоумышленники продавали амфетамин и каннабис. Задержанным грозит тюрьма.
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Гражданские супруги организовали нарколабораторию
В Бориславе 34-летний мужчина и 25-летняя женщина, состоящие в гражданском браке, организовали в своей квартире нарколабораторию. Они продавали амфетамин местным наркозависимым. Во время обыска в квартире пары правоохранители изъяли:
- наркотики, похожие на амфетамин и каннабис;
- оборудование и прекурсоры, с помощью которых можно изготавливать наркотики;
- другие вещественные доказательства причастности супругов к наркобизнесу.
Полицейские направили все вещи на экспертное исследование.
Пара организовала у себя дома нарколабораторию / Фото полиции Львовской области
Паре грозит тюрьма
Правоохранители задержали злоумышленников. Следователи сообщили им о подозрении в "незаконном производстве, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 4 до 8 лет за решеткой.
Вскоре подозреваемым изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
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Полиция провела в квартире обыск / Фото полиции Львовской области
Злоумышленников задержали / Фото полиции Львовской области
Подозреваемым грозит тюрьма / Фото полиции Львовской области