Поліція перекрила вулицю біля ТРЦ Forum Lviv: яка причина

У Львові 10 серпня правоохоронці перекрили вулицю Джерельну. Журналісти повідомляли, що поліція шукає там вибухівку в автомобілі Львівгазу. Однак причина перекриття полягала в іншому.

Вулицю перекрили огороджувальними стрічками. Там було безліч правоохоронців

Актуально На залізничному вокзалі у Львові знайшли підозрілу сумку: усіх людей евакуювали – фото і відео

Поліція перекрила вулицю Джерельну

У Львові 10 серпня правоохоронці перекрили вулицю Джерельну, що розташована біля ТРЦ Forum Lviv. Її огородили червоними стрічками.

За інформацією ЗМІ, поліцейські перевіряли інформацію про замінування. Правоохоронцям буцімто надійшло повідомлення про вибухівку в автомобілі Львівгазу, який їхав на виклик.

Надзвичайна ситуація на вулиці Джерельній. Поліція перекрила вулицю і шукає вибухівку в машині служби газу,

– повідомили журналісти.



Поліцейські перекрили Джерельну / Фото "Варта 1"

Виявилось, що правоохоронці насправді не шукали вибухівку. На вулиці Джерельній поліція Львівщини проводила планові навчання, про які львів'ян попереджали раніше.

Планові навчання львівських правоохоронців триватимуть 3 дні – з 10 до 13 серпня. Вони відбуватимуться для перевірки готовності поліцейських працювати в екстремальних ситуаціях та для вдосконалення їхньої професійної підготовки.



Поліція Львівщини проводить навчання / Фото VARIANTY_LVIV