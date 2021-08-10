Навчання розпочнуться з 10 серпня. Жителів Львівщини просять зберігати спокій.

Цікаво У Львові трапилась аварія на високовольтній лінії: електротранспорт не курсує

Поліція Львівщини розпочала планові навчання

Планові навчання львівських поліцейських триватимуть 3 дні – з 10 до 13 серпня. У цей час правоохоронці відпрацьовуватимуть дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій.

Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських працювати в екстремальних ситуаціях та для вдосконалення професійної підготовки правоохоронців,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці закликають жителів Львівщини зберігати спокій, з розумінням ставитись до вимог поліцейських та відповідно на них реагувати.

За інформацією ZAXID.NET, до навчань залучатимуть усі підрозділи поліції. У цей період також ймовірне перекриття вулиць