Навчання розпочнуться з 10 серпня. Жителів Львівщини просять зберігати спокій.
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Поліція Львівщини розпочала планові навчання
Планові навчання львівських поліцейських триватимуть 3 дні – з 10 до 13 серпня. У цей час правоохоронці відпрацьовуватимуть дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій.
Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських працювати в екстремальних ситуаціях та для вдосконалення професійної підготовки правоохоронців,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці закликають жителів Львівщини зберігати спокій, з розумінням ставитись до вимог поліцейських та відповідно на них реагувати.
За інформацією ZAXID.NET, до навчань залучатимуть усі підрозділи поліції. У цей період також ймовірне перекриття вулиць