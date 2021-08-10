Учения начнутся с 10 августа. Жителей Львовщины просят сохранять спокойствие.
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Полиция Львовщины начала плановые учения
Плановые учения львовских полицейских будут продолжаться 3 дня – с 10 до 13 августа. В это время правоохранители будут отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций.
Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских работать в экстремальных ситуациях и для совершенствования профессиональной подготовки правоохранителей,
– рассказали в полиции.
Правоохранители призывают жителей Львовщины сохранять спокойствие, с пониманием относиться к требованиям полицейских и соответственно на них реагировать.
По информации ZAXID.NET, к учениям будут привлекать все подразделения полиции. В этот период также вероятны перекрытия улиц