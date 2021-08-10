Фахівці намагаються ліквідувати аварію. Орієнтовно це відбуватиметься до обіду.

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Електротранспорт тимчасово не курсує

Ремонтні бригади Львівелектротрансу виявили пошкодження кабельних ліній в депо на вулиці Городоцькій. Виконувач обов'язків директора ЛКП Володимир Ковалів розповів, що з ладу вийшли 2 кабельні лінії – одна зламалась 9 серпня, а інша – о 4:25 10 серпня.

Знеструмлено тягові підстанції №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32. Зараз працює електролабораторія, знайдемо пошкодження,

– додав посадовець.

На місце скерували ремонтні бригади. Наразі вони розкопують кабельні лінії, щоб якнайшвидше їх відремонтувати.

"Маємо надію, що до обіду відновимо хоча б одну кабельну лінію", – зазначив Ковалів.

За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, ремонтники працюють вручну, тож на ліквідацію потрібно більше часу.

"Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому, ймовірно, ліквідація аварії триватиме до обіду", – додала посадовиця.

Львівелектротранс перепрошує за тимчасові незручності.