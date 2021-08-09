Олімпійські ігри у Токіо завершились 8 серпня. За результатами змагань, троє львівських спортсменів отримали нагороди: велогонщиця Олена Старікова здобула "срібло", а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по "бронзі".

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Призерам Олімпіади у Токіо подарують по квартирі

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті є традиція – усім, хто привозить олімпійську медаль, дарують квартиру.

Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири,

– зазначив міський голова.

За його словами, будь-яка олімпійська медаль є цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці. Львівські спортсмени дуже старались на Олімпіаді-2020, тому вони отримають приблизно однакові помешкання.

Зауважте! На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завоювала 19 медалей. За кількістю нагород ми увійшли у ТОП-20, зайнявши 16 місце в заліку всіх країн.