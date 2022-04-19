Польський прем'єр відвідав Львів: відкривав модульне містечко для переселенців

Сьогодні, 19 квітня, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький приїхав до Львова, щоб відкрити перше модульне містечко для вимушених переселенців.

У будинках, які будуються за фінансової підтримки Польщі, будуть проживати жінки та діти, які виїхали зі східних областей через російську агресію, передає 24 канал.

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За словами голови канцелярії польського прем'єра Міхала Дворчика, Польща побудує модульні містечка щонайменше для 20 тисяч жінок та дітей, які виїхали з найбільш небезпечних регіонів, рятуючись від війни.

Житло буде не лише у Львові

Відкрили (модульне містечко – 24 канал) для 1 тисячі людей. Завтра (20 квітня – 24 канал) розпочинається будівництво ще одного містечка в Бородянці та Бучі,

– додав Дворчик.

Україна може розраховувати на Польщу

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу та підтримку Польщі.

Ми відкриваємо у Львові житлові приміщення для притулку внутрішньо переміщених осіб. Україна може розраховувати на Польщу. Ми надаємо гуманітарну, військову та політичну допомоги,

– зазначив Моравецький.

Додамо, що у кожному із будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Всередині контейнерів є світло та тепло, а також вони облаштовані меблями. На території містечка розташовані санвузли та їдальня.

Відкриття модульного містечка / Фото із соцмереж Садового та Моравецького

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у цьому модульному містечку вже зареєстровано 250 українців. У місті ж загалом облаштовується три таких містечка, де комфортно зможуть проживати тисячі людей.

Україна ніколи не забуде братерської підтримки

Разом із польсько-українською делегацією відвідали наших воїнів і переселених українців, які постраждали від російських обстрілів. Польський прем'єр виявив бажання придбати для лікарні МРТ-апарат,

– розповів про деталі зустрічі мер міста.

Садовий подякував уряду Польщі та міністру Олексію Чернишову за співпрацю та допомогу тим, хто заради збереження життя були змушені залишити свою домівку. Сказав, що братерську підтримку Польщі на усіх рівнях Україна ніколи не забуде.

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