Помер відомий львівський інфекціоніст Віктор Періг

У Львові 14 жовтня помер відомий інфекціоніст Віктор Періг. Він очолював першу в місті мобільну бригаду з імунізації, яка вакцинувала проти коронавірусу медпрацівників.

Віктор Періг працював завідувачем кабінету інфекційних захворювань Другої міської поліклініки Львова. Причина смерті лікаря наразі невідома.

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Пішов з життя відомий львівський інфекціоніст Віктор Періг

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що 14 жовтня помер відомий львівський лікар-інфекціоніст Віктор Періг.

Сьогодні розриває душу біль від новини, що відійшов у вічність відомий у Львові лікар інфекціоніст, Людина з великої букви, в минулому військовий лікар Періг Віктор Петрович,

– зазначила лікарка.

Тімко-Іванченко додала, що саме він першим в складі вакцинальної бригади розпочав щеплення проти коронавірусу медпрацівників Львова.

"Завжди був щирим, небайдужим, усміхненим, добрим... Лікував, допомагав… Любив життя... Вічна пам'ять, Вікторе Петровичу", – підсумувала лікарка.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті лікаря. Про час прощання та чину похорону повідомлять пізніше.

За інформацією ZAXID.NET, Віктор Періг закінчив Харківський державний медичний університет. Він був завідувачем кабінету інфекційних захворювань Другої міської поліклініки Львова, що на вулиці Симоненка, 4.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого



Віктор Періг помер 14 жовтня / Фото ЛМР

Текст допису Наталії Тімко-Іванченко:

Сьогодні розриває душу біль від новини, що відійшов у вічність відомий у місті Львові лікар інфекціоніст, Людина з великої букви, в минулому військовий лікар Періг Віктор Петрович. Саме він першим в складі вакцинальної бригади розпочав щеплення проти коронавірусу медичних працівників міста Львова. Завжди був щирим, небайдужим, усміхненим, добрим... Лікував, допомагав… Любив життя... Вічна пам'ять, Вікторе Петровичу...