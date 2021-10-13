З Міськом Барбарою прощаються у Харкові. До Свято-Дмитрівського храму прийшли кілька десятків людей — журналісти, музиканти, артисти. Музиканта поховають на кладовищі №2.
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У музиканта раптово зупинилось серце
На прощання з Міськом Барбарою прийшли його друзі та колеги – письменник Сергій Жадан, журналіст Богдан Логвиненко, нардеп Микола Княжицький, музикант Роман Чайка, який також грав у "Мертвому півні", та інші.
За словами Чайки, він дізнався про смерть музиканта після свого ефіру і спочатку в це не повірив
Думав, це якийсь дурнуватий жарт. Місько був Міськом завжди. Він був однаковим за сценою і на сцені,
– зауважив колега.
Музикант додав, що учасники "Мертвого півня" думали про нові проєкти. Зокрема, не про одноразове повернення на сцену, а щось "трохи більше".
"Багато чого недоказаного. Це було все в ідеях, фразах. Як казав Місько на питання, чи ви ще будете разом з "Мертвим півнем" виступати: ніколи не кажи "ніколи". Людина може все, що хоче, запланувати. Бог поміняє", – додав Чайка.
Він додав, що, за словами лікарів, у Міська Барбари трапився інфаркт. Музикант
У Міська Барбари трапився інфаркт / Фото з фейсбуку музиканта
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Коротка біографія Міська Барбари
- Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", який з'явився у Львові у 1989 році.
- Гурт створював пісні на слова відомих українських поетів.
- За 30 років існування у "Мертвому півні" творили близько 20 музикантів.
- Місько Барбара також був актором харківського театру "Арабески".
- Окрім цього, він брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.