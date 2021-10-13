С Миськом Барбарой прощаются в Харькове. В Свято-Дмитриевский храм пришли несколько десятков человек — журналисты, музыканты, артисты. Музыканта похоронят на кладбище №2.

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У музыканта внезапно остановилось сердце

На прощание с Миськом Барбарой пришли его друзья и коллеги – писатель Сергей Жадан, журналист Богдан Логвиненко, нардеп Николай Княжицкий, музыкант Роман Чайка, который также играл в "Мертвому півні", и другие.

По словам Чайки, он узнал о смерти музыканта после своего эфира и сначала в это не поверил.

Думал, это какая-то глупая шутка. Он был одинаковым за сценой и на сцене,

– заметил коллега.

Музыкант добавил, что участники "Мертвого півня" думали о новых проектах. В частности, не об одноразовом возвращении на сцену, а о чем-то "немного большем".

"Много чего недоказанного. Это было все в идеях, фразах. Как говорил Мисько на вопрос, будете ли вы еще вместе с "Мертвим півнем" выступать: никогда не говори "никогда". Человек может все, что хочет, запланировать. Бог поменяет", – добавил Чайка.

Он добавил, что, по словам врачей, у Барбары случился инфаркт. Музыкант умер дома. Исполнителю внезапно стало плохо, и врачам не удалось спасти его жизнь. Мисько Барбара умер незадолго до юбилея – 14 ноября ему бы исполнилось 50 лет.



У Мисько Барбары случился инфаркт / Фото из фейсбука музыканта

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