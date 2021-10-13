С Миськом Барбарой прощаются в Харькове. В Свято-Дмитриевский храм пришли несколько десятков человек — журналисты, музыканты, артисты. Музыканта похоронят на кладбище №2.
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У музыканта внезапно остановилось сердце
На прощание с Миськом Барбарой пришли его друзья и коллеги – писатель Сергей Жадан, журналист Богдан Логвиненко, нардеп Николай Княжицкий, музыкант Роман Чайка, который также играл в "Мертвому півні", и другие.
По словам Чайки, он узнал о смерти музыканта после своего эфира и сначала в это не поверил.
Думал, это какая-то глупая шутка. Он был одинаковым за сценой и на сцене,
– заметил коллега.
Музыкант добавил, что участники "Мертвого півня" думали о новых проектах. В частности, не об одноразовом возвращении на сцену, а о чем-то "немного большем".
"Много чего недоказанного. Это было все в идеях, фразах. Как говорил Мисько на вопрос, будете ли вы еще вместе с "Мертвим півнем" выступать: никогда не говори "никогда". Человек может все, что хочет, запланировать. Бог поменяет", – добавил Чайка.
Он добавил, что, по словам врачей, у Барбары случился инфаркт. Музыкант умер дома. Исполнителю внезапно стало плохо, и врачам не удалось спасти его жизнь. Мисько Барбара умер незадолго до юбилея – 14 ноября ему бы исполнилось 50 лет.
У Мисько Барбары случился инфаркт / Фото из фейсбука музыканта
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Краткая биография Мисько Барбары
- Мисько Барбара был соучредителем группы "Мертвий півень", которая появилась во Львове в 1989 году.
- Группа создавала песни на слова известных украинских поэтов.
- За 30 лет существования в "Мертвому півні" творили около 20 музыкантов.
- Мисько Барбара также был актером харьковского театра "Арабески".
- Кроме этого, он участвовал в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.