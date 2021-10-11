О смерти Мисько Барбары сообщила его жена Светлана Олешко. Причина пока неизвестна.

Важно Скоропостижно умер Львовский музыкант Мисько Барбара

Мисько Барбара был соучредителем группы "Мертвий півень", которая появилась во Львове в 1989 году. Музыканты накладывали на музыку стихи известных украинских поэтов.

Также артист играл в харьковском театре "Арабески".

Реакция сети

Друзья музыканта не могут поверить и смириться с потерей. Пользователи сети публикуют любимые песни "Мертвого півня".

"Ми помрем не в Парижі, тепер я напевно це знаю. В провінційній постелі, що потом кишить і слізьми. І твого коньяку не подасть тобі жоден, я знаю. Нічиїм поцілунком не будемо втішені ми. Під мостом Мірабо не розійдуться кола пітьми", – цитируют песни исполнителя в сети.

Обратите внимание! Все желающие могут поддержать семью исполнителя. Карточка жены Светланы Олешко– 5168 7422 1952 9124.

Андрей Белоник написал: "Мисько, как же так?.. А ты моложе меня на 1,5 месяца. Так и останешься..." Певица Кристина Соловий призналась, что для нее это неописуемая потеря.

Не знаю, решилась бы я писать собственные песни, если бы не Пробуждение з "Мертвим півнем." Если вы не знаете кто это и никогда не слышали их песен – сделайте это прямо сейчас,

– подчеркнула исполнительница.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в фейсбуке, что "11 лет Львов просыпался с ним на Флюгерах Львова. А теперь пришло время прощаться".

Богдан Логвиненко отметил, что с этой потерей невозможно смириться.

"Он был не просто частью моей жизни, этот мужчина долго был для меня самым важным мужским голосом. Я всегда радовался, когда он неожиданно звонил, порой радостно пел в телефон", – отметил блогер.

Светлая память тебе брат! И, дай там еще рок-н-ролла, в Небесном оркестре!

– пишет Тимофей Хомяк.

Оксана Шаварская поделилась историей, как ходила на концерт Мисько.

"Это человек, музыка, голос, слова которого были саундтреком к разным периодам моей жизни последние 15 лет... Он редко давал концерты, "Мертвого півня" уже давно не было, но достаточно было знать, что есть Мисько и еще будут возможности услышать его вживую, поговорить с ним. Достаточно было знать, что новые песни будут...и Мисько будет..", – говорится в заметке.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Мисько Барбары.