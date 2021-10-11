Про смерть Місько Барбари повідомила його дружина Світлана Олешко. Причина наразі невідома.

Важливо Раптово помер львівський музикант Місько Барбара

Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", який з'явився у Львові у 1989 році. Музиканти клали на музику вірші відомих українських поетів.

Також артист грав у харківському театрі "Арабески".

Реакція мережі

Друзі музиканта не можуть повірити та змиритись із втратою. Користувачі мережі публікують улюблені пісні "Мертвого півня".

"Ми помрем не в Парижі, тепер я напевно це знаю. В провінційній постелі, що потом кишить і слізьми. І твого коньяку не подасть тобі жоден, я знаю. Нічиїм поцілунком не будемо втішені ми. Під мостом Мірабо не розійдуться кола пітьми", – цитують пісні виконавця в мережі.

Зверніть увагу! Усі охочі можуть підтримати родину виконавця. Картка дружини Світлани Олешко – 5168 7422 1952 9124.

Андрій Білоник написав: "Міську, як же так?.. А ти молодший мене на 1,5 місяці. Так і залишишся..." Співачка Христина Соловій зізналась, що для неї це невимовна втрата.

Не знаю, чи наважилась би я писати власні пісні, якби не Прокидання з "Мертвим півнем." Якщо ви не знаєте хто це і ніколи не чули їх пісень – зробіть це просто зараз,

– наголосила виконавиця.

Мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, що "11 років Львів прокидався з ним на Флюгерах Львова. А тепер прийшов час прощатись".

Богдан Логвиненко наголосив, що з цією втратою неможливо змиритись.

"Він був не просто частиною мого життя, цей чоловік довго був для мене найважливішим чоловічим голосом. Я завжди радів, коли він несподівано дзвонив, деколи радісно співав у телефон", – зазначив блогер.

Світла пам'ять тобі брате! І, дай там ще рок-н-ролу, в Небесному оркестрі!

– пише Тимофій Хом'як.

Оксана Шаварська поділилась історією, як ходила на концерт Міська.

"Це людина, музика, голос, слова якої були саундтреком до різних періодів мого життя останні 15 років... Він рідко давав концерти, "Мертвого півня" вже давно не було, але достатньо було знати, що є Місько і ще будуть нагоди почути його вживу, поговорити з ним. Достатньо було знати, що нові пісні будуть...і Місько буде..", – мовиться у дописі.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Міська Барбари.