Сумну звістку сповістила дружина співака Світлана Олешко. Музиканту 14 листопада мало б виповнитись 50 років.
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Деталі про прощання повідомлять згодом.
Що відомо про музиканта
- Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень". Він з'явився у Львові у 1989 році.
- Гурт клав на музику вірші відомих українських поетів. За 30 років існування у "Мертвому півні" були близько 20 музикантів.
- Крім того, Місько Барбара також грав у харківському театрі "Арабески".
- Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківської групи Lюk.
Друзі виконавця не можуть повірити
На сторінці Місько Барбари у фейсбуці люди висловлюють співчуття рідним музиканта. Друзі та знайомі виконавця не можуть повірити у його раптову смерть.
Просто бракує слів. Спочивай у мирі, друже. Пісня завжди буде поміж нас,
– написав Олег Базар.
Співак Олександр Положинський зазначив, що Місько Барбара для нього – одна із найбільш знакових, цікавих, непересічних особистостей в українській музиці.
Місько Барбара раптово помер / Фото з фейсбуку виконавця