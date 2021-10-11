Сумну звістку сповістила дружина співака Світлана Олешко. Музиканту 14 листопада мало б виповнитись 50 років.

Читайте також Відомий український ІТ-бізнесмен Олексій Мась помер у 47 років

Деталі про прощання повідомлять згодом.

Що відомо про музиканта

Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень". Він з'явився у Львові у 1989 році.

Гурт клав на музику вірші відомих українських поетів. За 30 років існування у "Мертвому півні" були близько 20 музикантів.

Крім того, Місько Барбара також грав у харківському театрі "Арабески".

Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківської групи Lюk.

Друзі виконавця не можуть повірити

На сторінці Місько Барбари у фейсбуці люди висловлюють співчуття рідним музиканта. Друзі та знайомі виконавця не можуть повірити у його раптову смерть.

Просто бракує слів. Спочивай у мирі, друже. Пісня завжди буде поміж нас,

– написав Олег Базар.

Співак Олександр Положинський зазначив, що Місько Барбара для нього – одна із найбільш знакових, цікавих, непересічних особистостей в українській музиці.