Печальную весть сообщила жена певца Светлана Олешко. Музыканту 14 ноября должно было исполниться 50 лет.

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Детали о прощании сообщат позже.

Друзья исполнителя не могут поверить

На странице Мисько Барбары в фейсбуке люди выражают соболезнования родным музыканта. Друзья и знакомые исполнителя не могут поверить в его внезапную смерть.

Просто не хватает слов. Покойся в мире, дружище. Песня всегда будет среди нас,

– написал Олег Базар.

Певец Александр Положинский отметил, что Мисько Барбара для него – одна из самых знаковых, интересных, незаурядных личностей в украинской музыке.