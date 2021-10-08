С какой болезнью боролся известный предприниматель – родственники пока не сообщают. Однако она была серьезной, потому что, по словам родственников, бизнесмену приходилось отменить все встречи.

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Чем запомнится Мась

Алексей Мась стал первым успешным украинским IT-предпринимателем. Среди его творений ряд популярных приложений, файлообменников и сервисов. Предлагаем обратить внимание на самые крупные.

Infostore

В мае 2004 года под руководством Мася начал работу файлообменник Infostore. Изначальной целью бизнесмена было создание сервиса для обмена фотографиями, однако благодаря простому интерфейсу, отсутствию ограничений по размещению информации и высокой скорости интернета сайт стал невероятно популярным.

Со временем Infostore стал самым популярным файловым ресурсом Украины. Но, к сожалению, в декабре 2008 года проект Алексея Мася прекратил свою работу, поскольку серверы изъяли охранники. Причиной стало распространение порнографии пользователями.

EX.UA

Алексей Мась вместе с командой решил продолжить работу над проектом файлообменника. Поэтому в 2009 году в Украине заработал новый сайт EX.UA. Его можно было использовать для распространения файлов любого формата. По состоянию на 2016 год сервис стал 11 по популярности интернет-ресурсом Украины.

Среди отличий от предыдущего файлообменника – ограничение в размерах файлов до 50 гигабайт. Однако в 2009 году это был достаточно большой объем памяти.

Ресурс пытались закрыть дважды – в 2012 и в 2016 годах. Поэтому команда бизнесмена решила менять стратегию и создать более совершенный файлообменник.

Fex.net

Новый ресурс получил серьезные изменения. Прежде всего, обмен стал анонимным, а информация защищалась цифровым ключом. Ограничения по размеру файлов сняли, однако был установлен четкий срок хранения – 7 дней с момента загрузки.

Этот файлообменный до сих пор работает и является популярным среди украинских пользователей.

Другие направления работы Мася

Команде Мася предстоит проект создания украинской электронной почты mail.ua, который в 2009 году купил русский домен mail.ru.

В течение последних лет бизнесмен работал на должности руководителя инновационной лаборатории компании "Киевстар". В 2019 году Алексей Мась запустил проект "Крафтовые соцсети", который работает за счет донатов.