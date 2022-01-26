Понад 22 тисячі жителів Львівщини залишилися без води через масштабну аварію: фото з місця події

У селі Братківці 25 січня прорвало магістральну трубу. Аварія залишила без водопостачання понад 22 тисячі жителів Стрийського району.

Інцидент трапився ввечері. Фахівці "Стрийводоканалу" працювали на місці прориву навіть вночі.

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О 17:20 в селі Братківці прорвало магістральну трубу діаметром 630 міліметрів. Без центрального водопостачання залишилися жителі Стрия та сіл Миртюки й Добряни – приблизно 22 тисячі людей.

У Моршин та село Баня Лисовицька воду подавали, однак зі зменшеним тиском. Медичні установи райцентру користувалися своїми запасами води. Теплова мережа Стрия, 30 котелень, працювала й також мала резерв води.

Станом на 6:00 26 січня роботи по відновленню водопостачання продовжувалися. На місці події працювала аварійна бригада "Стрийводоканалу" – 10 працівників та 4 одиниці техніки.

Дивіться фото, як ліквідували аварію / Фото Михайла Журавчака та "Стрийводоканалу"

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Фахівці працювали навіть вночі

Заступник міського голови Стрия Михайло Журавчак у фейсбуці розповів, що працівники "Стрийводоканалу" працювали й вночі.

Вже за північ. Більшість мешканців Стрия сплять у теплих домівках. За вікном – - 4, сильний вітер задуває в спину, сиплячи крупинками снігу. На центральному водопроводі між станціями 1 та 2 підйомів на території села Братківці працівники КП "Стрийводоканал" продовжують працювати, усуваючи аварію,

– зазначив посадовець.

За його словами, труби мають властивість зношуватися та ламатися, адже все має свій ресурс.

"На жаль, мережі міста – у вкрай незадовільному стані через вичерпаний ресурс. Бригади працюють, щоб в найкоротші терміни стрияни змогли користуватися комфортом. Тож хочу сказати хлопцям: ДЯКУЮ", – підсумував Журавчак.

На фейсбук-сторінці "Стрийводоканалу", близько 10:00 26 січня повідомили, що фахівці завершили проводити ремонтні роботи. Наразі систему водопостачання наповнюють.

У коментарях до допису установи стрияни зауважили, що станом на 14:30 вода вже почала з'являтися у квартирах на нижніх поверхах. Містянам доведеться трохи зачекати відновлення нормального водопостачання.

Текст допису Михайла Журавчака:

Вже за північ. Більшість мешканців Стрия спить у теплих домівках. За вікном -4, сильний вітер задуває в спину, сиплячи крупинками снігу. На центральному водопроводі між станціями 1 та 2 підйомів на території с. Братківці працівники КП "Стрийводоканал" продовжують працювати, усуваючи аварію. Так-так: труби мають властивість зношуватися та ламатися. Усе має свій ресурс. На жаль, мережі міста у вкрай незадовільному стані через вичерпаний ресурс. Бригади працюють, щоб в найкоротші терміни стрияни змогли користуватися комфортом. Тож хочу сказати хлопцям: ДЯКУЮ!!!