Инцидент произошел вечером. Специалисты "Стрыйводоканала" работали на месте прорыва даже ночью.

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В Стрыйском районе произошла масштабная авария на водопроводе

В 17:20 в селе Братковцы прорвало магистральную трубу диаметром 630 миллиметров. Без центрального водоснабжения остались жители Стрыя и сел Миртюки и Добряны – примерно 22 тысячи человек.

В Моршин и село Баня Лисовицкая воду подавали, однако с уменьшенным давлением. Медицинские учреждения райцентра пользовались своими запасами воды. Тепловая сеть Стрыя, 30 котельных, работала и также имела резерв воды.

По состоянию на 6:00 26 января работы по восстановлению водоснабжения продолжались. На месте события работала аварийная бригада "Стрыйводоканала" – 10 работников и 4 единицы техники.

Смотрите фото, как ликвидировали аварию / Фото Михаила Журавчака и "Стрыйводоканал"

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Специалисты работали даже ночью

Заместитель городского главы Стрыя Михаил Журавчак в фейсбуке рассказал, что работники "Стрыйводоканала" работали и ночью.

Уже за полночь. Большинство жителей Стрыя спят в теплых домах. За окном - 4, сильный ветер задувает в спину, сыпля крупинками снега. На центральном водопроводе между станциями 1 и 2 подъемов на территории села Братковцы работники КП "Стрыйводоканал" продолжают работать, устраняя аварию,

– отметил чиновник.

По его словам, трубы имеют свойство изнашиваться и ломаться, ведь все имеет свой ресурс.

"К сожалению, сети города – в крайне неудовлетворительном состоянии из-за исчерпанного ресурса. Бригады работают, чтобы в кратчайшие сроки стрыяне смогли пользоваться комфортом. Поэтому хочу сказать ребятам: СПАСИБО", – подытожил Журавчак.

На фейсбук-странице "Стрыйводоканала", около 10:00 26 января сообщили, что специалисты завершили проводить ремонтные работы. Сейчас систему водоснабжения наполняют.

В комментариях к сообщению учреждения стрыяне отметили, что по состоянию на 14:30 вода уже начала появляться в квартирах на нижних этажах. Горожанам придется немного подождать восстановления нормального водоснабжения.

Текст сообщения Михаила Кравчука:

Уже за полночь. Большинство жителей Стрыя спят в теплых домах. За окном -4, сильный ветер задувает в спину, сыпля крупинками снега. На центральном водопроводе между станциями 1 и 2 подъемов на территории с. Братковцы работники КП "Стрыйводоканал" продолжают работать, устраняя аварию. Да-да: трубы имеют свойство изнашиваться и ломаться. Все имеет свой ресурс. К сожалению, сети города в крайне неудовлетворительном состоянии из-за исчерпанного ресурса. Бригады работают, чтобы в кратчайшие сроки стрыяне смогли пользоваться комфортом. Поэтому хочу сказать ребятам: СПАСИБО!!!