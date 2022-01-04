О проблемах с водой в Трускавце сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

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Трускавец остался без воды

Исполнительная власть сообщила, что компания "Трускавецкий водоканал" и коммунальное предприятие "Дрогобычводоканал" не подписали в 2021 году договор на водоснабжение на 2022 год.

Из-за этого с 9:00 3 января в город прекратили поставлять воду. В то же время власти уверяют, что ситуацию исправят уже 4 января, подписав необходимый договор.

Позиция поставщика

На официальном сайте Дрогобычводоканала 3 января опубликовали заявление. В нем говорится о том, что Трускавецкий водоканал имеет долг в размере 12,5 миллиона гривен.

К слову, компания "Трускавецкий водоканал" несмотря на статус общества ограниченной ответственности находится в собственности Трускавецкого городского совета. Она финансируется за деньги налогоплательщиков города.

Оккупированная часть Луганщины осталась без воды: что известно

На Попаснянском Водоканале произошла авария. Из-за этого инцидента на часть оккупированной Луганской области не подают воду.

Чинить сеть уже начали. Ожидается, что ремонт завершатся 5 января.

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Отрывок из сообщения департамента гражданской защиты населения:

В связи с тем, что между Ооо "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобыч водоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 09:00 час. 3 января КП "Дрогобыч водоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец.

Подписание договора запланировано на 4 января.