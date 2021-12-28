Об изменении цен на воду сообщили 28 декабря, а приняли еще за 6 дней до этого. Это сделали на заседании Нацкомиссии по контролю коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Сколько придется платить

Комиссия постановила, что с 1 января жители Львова будут платить на 14% больше. Решение будет действовать в течение всего 2022 года. Следует упомянуть, что тариф для населения формируют из двух составляющих – водоснабжения и водоотвода.

Цены без НДС:

водоснабжение – 14,41 гривны за кубометр;

водоотвод – 7,16 грн за 1 куб кубометр.

А вот общий тариф на воду с учетом НДС составит 25,88 гривны за кубометр.

Почему увеличили цену

В Комиссии сообщили, что изменение стоимости тарифов было необходимым шагом. Ее объяснили ростом налогов, ростом тарифа на электроэнергию, удорожанием ремонтов и других смежных расходов.

В материалах заседания комиссии говорится, что цена на воду выросла не только во Львове. Ее подняли всего в 45 коммунальных предприятиях разных городов Украины.

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