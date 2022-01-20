На улице Иосифа Тимченко в Одессе произошел прорыв магистрали водопровода. Жилой дом затопило 19 января вечером.

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В Одессе затопило жилой дом

Грязные водные потоки заполонили всю улицу. Вода попала и в помещение одесситов.



Улицы Одессы затопило после прорыва на водопроводе / Фото "Новости.LIVE Odesa"

Местный телеграм-канал сообщил, что ликвидировать чрезвычайную ситуацию приехали все коммунальные службы Одессы. На месте дежурили спасатели, хотя их помощь не понадобилась.

Иронии ситуации добавляет то, что в течение лета коммунальщики перекладывали магистраль водопровода в микрорайоне. За полгода трубы прорвало.

Пока неизвестно, удастся ли высушить здание зимой. Не сообщали также о том, смогут ли одесситы получить компенсацию за поврежденное имущество.

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Ряд улиц в Одессе – без воды

Компания "Инфоксводоканал" сообщила о длительных ремонтных работах на магистрали по улице Тимченко – Рыбальской. Жители этих и прилегающих улиц оказались без воды на сутки. Речь идет о домах на улицах:

Долгая;

Дача Ковалевского;

переулок Эйзенштейна;

Академика Вавилова;

Офицерская;

1-й Тепличный переулок;

Рыболовная;

Саксаганского;

Марии Демченко;

художника Федорова;

Николая Гумилева;

Уильямса;

Тимченко.

По предварительной информации, подачу воды выключили в 20:35 в среду, 19 января. Ремонтные работы продлятся до 19:00 четверга, 20 января.

Потоп в Харьковском метрополитене

Недавно из-за прорыва водопровода в Харькове затопило часть станции в метро. Магистраль находится на балансе компании "Жилстрой-1".



Харковский метрополитен затопило / Фото с телеграмму "Труха"

Вода быстро просочилась через вентиляционные шахты в тоннель метрополитена. Больше всего пострадала территория между станциями "Майдан Конституции" и "Центральный рынок".

Через несколько часов порыв на водопроводе ликвидировали. Однако из-за непредсказуемой ситуации возникла задержка в движении поездов и давка среди пассажиров.