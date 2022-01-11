По информации очевидцев, с самого утра пассажиры не могли воспользоваться метро полноценно. Вагоны курсировали только от улицы Индустриальной до проспекта Гагарина и обратно.
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Затопило метро
Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, причиной транспортного коллапса в метро стал порыв водопровода. Прорвало трубу на улице Клочковской, 23.
Вода очень быстро попала через вентиляционные шахты в тоннель метрополитена. Больше всего пострадала территория между станциями "Майдан Конституции" и "Центральный рынок".
Харьковский метрополитен затопило / Фото из телеграма "Труха"
В связи с этим движение поездов к упомянутым станциям временно приостановили. Почти 2 часа продолжались ремонтные работы на трубопроводе. По состоянию на 7 утра движение поездов возобновили.
Коллапс в подземке
Харьковчан очень возмутила утренняя ситуация, так как о порыве водопровода их никто не предупредил. Поэтому в метро образовалась безумная давка, а чтобы добраться на работу, пришлось брать такси.
В 7 часов поезда все же возобновили движение. В вагонах также образовалась бешеная давка.
Давка в метро Харькова после затопления: смотрите видео
Смерть в метро
Недавно в подземке Харькова произошел трагический случай. Одному из пассажиров внезапно стало плохо.
В харьковском метро скоропостижно умер пассажир / Фото из телеграма "ХХ"
Мужчину вывели из вагона на ближайшей станции и пытались помочь до приезда медиков. Однако спасти его не удалось – пассажир умер.