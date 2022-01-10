По информации харьковской полиции, смертельный случай произошел в 6 утра. 41-летний мужчина ехал в вагоне метро.

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Смерть в метро Харькова

Пассажиру внезапно стало плохо. Его вывели на ближайшей станции из вагона.

Неравнодушные жители Харькова вызвали скорую. До приезда медиков пострадавшему оказывали первую медицинскую помощь.



В харьковском метро внезапно умер пассажир / Фото из телеграма "ХХ"

Однако спасти мужчину не удалось. Он умер еще до приезда бригады врачей.

В полиции устанавливают подробности происшествия. Точную причину смерти мужчины выясняют эксперты.

Другой курьез в подземке

Недавно необычный случай произошел в метрополитене Киева. Через несколько дней после Нового года, молодежь решила устроить танцы с музыкальным сопровождением в вагоне.

Вероятно, молодые люди были нетрезвыми. Об этом свидетельствует откупоренная бутылка вина в руке одного из мужчин.

В то же время пассажиры достаточно спокойно восприняли ситуацию. В основном они снимали все происходящее на мобильные телефоны.

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