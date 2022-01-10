За інформацією харківської поліції, смертельний випадок стався о 6 ранку. 41-річний чоловік їхав у вагоні метро.
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Смерть у метро Харкова
Пасажиру раптово стало погано. Його вивели на найближчій станції з вагона.
Небайдужі жителі Харкова викликали швидку. До приїзду медиків потерпілому надавали першу медичну допомогу.
У харківському метро раптово помер пасажир / Фото з телеграму "ХХ"
Однак врятувати чоловіка не вдалося. Він помер ще до приїзду бригади лікарів.
У поліції встановлюють подробиці події. Точну причину смерті чоловіка з'ясовують експерти.
Інший курйоз у підземці
Нещодавно незвичний випадок стався у метрополітені Києва. За кілька днів після Нового року, молодь вирішила влаштувати танці з музичним супроводом у вагоні.
Ймовірно, молоді люди були нетверезими. Про це свідчить відкоркована пляшка вина в руці одного з чоловіків.
Водночас пасажири досить спокійно сприйняли ситуацію. Здебільшого вони знімали все, що відбувалося, на мобільні телефони.