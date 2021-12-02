Дівчина, яку довелося рятувати працівникам ДСНС, лише дивом вижила. Після удару о вагон її відкинуло між коліями. Поїзд зупинився таким чином, що потерпіла опинилася між його першим та другим вагонами.

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Наразі вона перебуває у лікарні. Яких саме травм зазнала пасажирка метрополітену, невідомо.

Стрибнула раптово для всіх



Рятувальникам довелося лізти під потяг / Фото ДСНС Києва

Інцидент на станції метро "Палац Україна" стався 2 грудня о 17:25. Жінка стояла на пероні в очікування поїзда разом із сотнями інших пасажирів.

Коли потяг під'їжджав, раптово для всіх вона стрибнула.

О 17:42 про інцидент дізналися рятувальники, які швидко прибули на місце події.

Щоб дістати потерпілу, довелося знеструмлювати рейку.

Працівники ДСНС пролізли під вагон та закріпили жінку до нош. Потім її витягли на перон та донесли до виходу зі станції. Потерпілу госпіталізували до лікарні.



Рятувальники дістали жінку на поверхню / Фото ДСНС Києва

На час рятувальної операції працівники метрополітену організували рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" до "Олімпійської" та від "Васильківської" до "Теремків". Згодом робота підземки відновилася у звичайному режимі.

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