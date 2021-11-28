Інформацію про смерть Вірченка підтвердила його сестра Лариса Кошеварова. Вона зазначила, що відомий диктор помер раптово – близько 14:20.

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Попередня причина смерті – серцевий напад

Попередньо, як визначили лікарі – серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби,

– розповіла Кошеварова.

Вірченку 1 січня мало виповнитись 72 роки. Про деталі щодо прощання з заслуженим журналістом поавідомлять вже 29 листопада.

До уваги! Саме голосом Вірченка з дня відкриття і аж до 2016 року звучали назви станції метро у Харкові. На телебачення він привів, як сестру, так і доньку Тетяну.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Вірченка.

Коротка біографія Юрія Вірченка: