Інформацію про смерть Вірченка підтвердила його сестра Лариса Кошеварова. Вона зазначила, що відомий диктор помер раптово – близько 14:20.
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Попередня причина смерті – серцевий напад
Попередньо, як визначили лікарі – серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби,
– розповіла Кошеварова.
Вірченку 1 січня мало виповнитись 72 роки. Про деталі щодо прощання з заслуженим журналістом поавідомлять вже 29 листопада.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Вірченка.
Коротка біографія Юрія Вірченка:
- Заслужений журналіст і диктор Харківського радіо.
- На радіо потрапив ще у 1971 році.
- Пропрацював на радіо 38 років, 28 з них – диктором.
- Також Вірченка часто запрошували на телебачення, він вів програми у прямому ефірі.