Информацию о смерти Вирченко подтвердила его сестра Лариса Кошеварова. Она отметила, что известный диктор умер внезапно – около 14:20.
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Предварительная причина смерти – сердечный приступ
Предварительно, как определили врачи – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни,
– рассказала Кошеварова.
Верченко 1 января должно было исполниться 72 года. О деталях прощания с заслуженным журналистом сообщат уже 29 ноября.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Юрия Вирченко.
Краткая биография Юрия Вирченко:
- Заслуженный журналист и диктор Харьковского радио.
- На радио попал еще в 1971 году.
- Проработал на радио 38 лет, 28 из них – диктором.
- Также Вирченко часто приглашали на телевидение, он вел программы в прямом эфире.