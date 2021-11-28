Информацию о смерти Вирченко подтвердила его сестра Лариса Кошеварова. Она отметила, что известный диктор умер внезапно – около 14:20.

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Предварительная причина смерти – сердечный приступ

Предварительно, как определили врачи – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни,

– рассказала Кошеварова.

Верченко 1 января должно было исполниться 72 года. О деталях прощания с заслуженным журналистом сообщат уже 29 ноября.

К вниманию! Именно голосом Вирченко со дня открытия и вплоть до 2016 года звучали названия станции метро в Харькове. На телевидение он привел как сестру, так и дочь Татьяну.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Юрия Вирченко.

Краткая биография Юрия Вирченко: