Информацию о смерти Вирченко подтвердила его сестра Лариса Кошеварова. Она отметила, что известный диктор умер внезапно – около 14:20.

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Предварительная причина смерти – сердечный приступ

Предварительно, как определили врачи – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни,
– рассказала Кошеварова.

Верченко 1 января должно было исполниться 72 года. О деталях прощания с заслуженным журналистом сообщат уже 29 ноября.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Юрия Вирченко.

Краткая биография Юрия Вирченко:

  • Заслуженный журналист и диктор Харьковского радио.
  • На радио попал еще в 1971 году.
  • Проработал на радио 38 лет, 28 из них – диктором.
  • Также Вирченко часто приглашали на телевидение, он вел программы в прямом эфире.