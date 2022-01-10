В доме, где произошла авария с коммуникациями, живет молодая девушка. Поскольку потоп начался в 4 часа утра, она не смогла ничем помочь.

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"Водопад" лился с лестницы

На кадрах видно, что девушка, в чьей квартире произошел прорыв, ведет себя крайне неадекватно. Она кричит, рыдает и ведет себя слишком эмоционально.

В сети предположили, что она могла быть нетрезвой, но вполне вероятно, что странное поведение вызвано сильным стрессом.

Чтобы перекрыть воду, девушка попросила помощи у постороннего парня. Вода лилась настолько сильно, что, будто водопад, стекала по лестнице и затопила половину подъезда.

В Киеве в квартире девушки возник потоп из-за прорыва трубы: видео 18+ – Внимание! Присутствует нецензурная лексика

Текст публикации телеграм-канала "Всевидящее око":

В Киеве в 4 утра у девушки прорвало трубу. В результате затопило полдома. Употребляла ли она что-то, пока не ясно, но соседка из нее ох**на.