В оселі, де сталася аварія з комунікаціями, мешкає молода дівчина. Оскільки потоп почався о 4 годині ранку, вона не змогла нічим зарадити.

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"Водоспад" лився зі сходів

На кадрах видно, що дівчина, у чиїй квартирі стався прорив, поводить себе вкрай неадекватно. Вона кричить, ридає і поводиться занадто емоційно.

У мережі припустили, що вона могла бути нетверезою, однак цілком імовірно, що дивна поведінка спричинена сильним стресом.

Аби перекрити воду, дівчина попросила допомоги у стороннього хлопця. Вода лилася настільки сильно, що, ніби водоспад, стікала сходами і затопила половину під'їзду.

У Києві в квартирі дівчини виник потоп через прорив труби: відео 18+ – Увага! Присутня нецензурна лексика

Текст публікації телеграм-каналу "Всевидяче око":

У Києві о 4 ранку в дівчини прорвало трубу. В результаті затопило пів будинку. Чи вживала вона щось, поки не ясно, але сусідка з неї ох**на.